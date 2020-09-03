Белград, , 19:39 — REGNUM 3 сентября директор управления Всемирной организации здравоохранения в Сербии Мариан Ивануша заявил, что эпидемиологическая ситуация в Сербии улучшается. Он также высоко оценил меры, принятые сербским правительством в ходе борьбы с коронавирусом.

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Как сообщает сербское новостное агентство «Политика» 3 сентября, он также указал, что для сравнения стоит взглянуть на ситуацию с коронавирусом в других странах и подсчитать сколько там заражённых на 100 000 человек за последние 14 дней.

«Ситуация в настоящее время наиболее тревожная в Израиле, Молдове и Испании, и если мы посмотрим немного шире, то в эту группу входят и страны ближайшего зарубежья — Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Румыния и Северная Македония, среди них и Франция. А в Сербии сейчас относительно спокойный период, ситуация улучшается, хотя она, конечно, по-прежнему остается серьезной», — заявил Мариан Ивануша.