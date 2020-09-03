Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Итоги представительного Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «‎Тучков буян» в Санкт-Петербурге подведут 18 сентября, когда состоится финальное заседание конкурсного жюри.

Парк Тучков буян появится на набережной Малой Невы, где ранее предполагалось построить «судебный квартал» для Верховного суда РФ. Конкурс был поддержан ЮНЕСКО, Международным сообществом городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (IFLA).

Как сообщили 3 сентября в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, члены жюри 16−18 сентября выберут победителя и двух финалистов из восьми участников, отобранных по результатам первого этапа. Итоги голосования будут оглашены на пресс-конференции 18 сентября.

На победу претендуют восемь конкурсантов:

— Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8;

— Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc. Российские консультанты: инженер Кирилл Мордухаев, специалист по устойчивому развитию Татьяна Коханова и дендролог Ирина Борзых;

— Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США);

— JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP;

— Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe;

— Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft,

HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young;

— Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург), а также специалист по транспортной инфраструктуре Александр Девяткин, EDGE AB и ботаник John Loof Green;

— Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS.

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