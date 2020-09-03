Еманжелинск, Челябинская область, , 17:06 — REGNUM В Еманжелинске Челябинской области детская библиотека будет носить имя командора и писателя Владислава Крапивина, умершего 1 сентября. Об этом пишут СМИ.

Библиотека была модернизирована в 2020 году по нацпроекту «Культура». Как пишет «Южноуральская панорама», вновь открылась она 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, командор отряда «Каравелла» и писатель Владислав Крапивин скончался рано утром 1 сентября в Екатеринбурге. Ему был 81 год.

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