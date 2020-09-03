Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM К июлю 2022 года в Петербурге произойдет переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров, в рамках которой городской общественный транспорт перейдет на экологически чистые виды подвижного состава: электробусы, троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода и автобусы на газомоторном топливе. Об этом 3 сентября сообщил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

По расчетам комитета, уже в 2021 году на городских маршрутах будут работать около 1,5 тысяч единиц экологически чистого общественного транспорта.

«На сегодняшний день мы «обкатываем» новые транспортные маршруты, отслеживаем пассажиропотоки и на основании этих данных будем утверждать новую маршрутную сеть. В марте следующего года мы будем проводить конкурсы среди перевозчиков», — отметил глава комтранса.

Поляков пообещал, что в Петербурге продолжится развитие трамвайного сообщения и сохранятся троллейбусные маршруты. Однако приоритет будет отдан новым моделям троллейбусов, которые могут двигаться и без контактной сети. В настоящее время на восьми маршрутах работают 125 таких троллейбусов, до конца года ожидается поставка еще 35 машин.

«На вновь застраиваемых территориях мы будем использовать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В тех частях города, где не хватает инфраструктуры, мы планируем вводить необходимое количество электробусов, экологически чистых газомоторных автобусов», — пояснил Кирилл Поляков.

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге действует 43 троллейбусных маршрута, которые обслуживают 723 единицы подвижного состава.

Еще одним требованием новой модели транспортного обслуживания станет то, что все транспортные средства, которые используют перевозчики, должны соответствовать самым современным нормам комфорта, безопасности и экологичности.

Читайте также: В Петербурге ускорят газификацию автотранспорта и построят 25 АГНКС

Продолжится и перевод городских автобусов на газомоторное топливо. Как сообщалось, сейчас в Петербурге на природном газе работают 163 автобуса. До конца 2023 года на газ планируется перевести еще 100 городских автобусов.

Губернатор Петербурга в августе 2020 года поручил профильным комитетам подготовить предложения о дальнейшем переводе городского транспорта на газомоторное топливо и стимулировании юридических и физических лиц по переводу транспорта на природный газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Новейший белорусский автобус вышел на испытания в Петербурге