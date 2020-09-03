Южно-Сахалинск, , 16:57 — REGNUM Лучшие проекты всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020», прошедшего на Сахалине, были премированы грантами Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму 14 млн 698 тыс. рублей. Победителей конкурса представили на торжественной церемонии закрытия форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На конкурс проектов было подано 142 заявки, из которых для экспертного анализа были отобраны 87, а реальных вложений на реализацию удостоились только 20. Суммы, выделенные Росмолодежью для поддержки инициативных молодых людей, разнились от 93 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Так, проект слабовидящего участника Иоганна Меркеля «Коснись прошлого», направленный на патриотическое воспитание молодежи с тяжелыми поражениями зрения, получил 400 тыс. рублей, а самого большого приза удостоился сахалинец Артем Прихода за концепцию социальной сети для туристов и туроператоров.

Ранее Прихода анонсировал свой проект на встрече организаторов форума с прессой, а 2 сентября попросил совета по развитию идеи у Дмитрия Медведева в ходе телемоста зампреда Совета безопасности с участниками молодежного форума. Кроме того, именно Приходе выпала честь подводить итоги работы туристической секции форума.

«Я решил заниматься бизнесом, чтобы развивать себя, выходить за рамки возможного и реализовывать свои мечты. У меня рекламная фирма на Сахалине. Плюс второй проект, который был мечтой, а скоро станет реальностью — туристический сервис, благодаря которому хочу создать единое туристическое поле, сначала по всей России, а потом дальше… Таких проектов нет, есть много косвенных конкурентов. Пару лет назад я поступал в МГУ, заканчивал MBA школу бизнеса — и там была активная проработка моего проекта, были проведены большие маркетинговые исследования, созданы фокус-группы, мы выявили сильные и слабые стороны. На основе этого анализа мы создали идею, тут доработали ее и стали самой лучшей идеей, которая есть на рынке…»

«Я шел сюда в надежде заработать денег, точнее, не заработать, я знал, что у меня есть все шансы…» — сказал Артем Прихода в развернутом комментарии по поводу своего проекта и своей победы на конкурсе грантов Росмолодежи.