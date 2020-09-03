Беляевский район, , 16:34 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура проводит проверку обстоятельств смерти 15-летней девочки в отделении реанимации Беляевской районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Известно, что подросток поступила в клинику с травмами.

В ходе проверочных действий будут сделаны выводы о полноте и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

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