Калуга, , 16:34 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Медики Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 166 положительных результатов тестов, 1 тыс. 117 человек находятся на лечении, 6 тыс. 980 человек выздоровели, 69 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (239), в Обнинске (137), в Людиновском районе (111), в Боровском районе (99), в Жуковском районе (67) и в Дзержинском районе (65).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлены 29 носителей коронавируса