Москва, , 16:17 — REGNUM О гибели своих отца, матери и братьев в ДТП рассказал Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, передаёт 3 сентября «Комсомольская правда».

Пашаев, комментируя судебный процесс над Ефремовым, заявил, что знает, каково это — потерять близких в аварии.

Пашаев «Вся моя семья погибла в ДТП: пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22…»

Адвокат добавил, что даже в такой ситуации он «не хотел наказания».

Пашаев «Это неумышленное преступление! Ну, кто не пьёт?!»

Читайте также: Прокурор просит отправить Ефремова в колонию на 11 лет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторона обвинения попросила для Ефремова 11 лет лишения свободы по делу о дорожной аварии, в которой погиб человек. Актёр признал на суде свою вину.

Читайте ранее в этом сюжете: Ефремов признал свою вину в ДТП