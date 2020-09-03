Москва, 3 сентября 2020, 16:17 — REGNUM О гибели своих отца, матери и братьев в ДТП рассказал Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, передаёт 3 сентября «Комсомольская правда».
Пашаев, комментируя судебный процесс над Ефремовым, заявил, что знает, каково это — потерять близких в аварии.
Адвокат добавил, что даже в такой ситуации он «не хотел наказания».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторона обвинения попросила для Ефремова 11 лет лишения свободы по делу о дорожной аварии, в которой погиб человек. Актёр признал на суде свою вину.
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