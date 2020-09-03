Липецк, , 16:14 — REGNUM В Липецкой области все автобусы, осуществляющие внутриобластные рейсы, будут оснащены современными навигационными модулями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Закупку и установку современного оборудования проводит Агентство автомобильного транспорта в рамках государственной программы региона «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области» и в целях реализации проекта «Умные города Липецкой области». Для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным, в рамках договора по мониторингу.

Подобная работа в последний раз проводилась в 2011 году. К настоящему моменту техника устарела, часто выходит из строя и не всегда корректно передает данные. Благодаря современным навигационным модулям GSM, Глонасс/GPS водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах, ДТП и дорожных условиях.

Автобусы оборудуют камерами заднего вида, автоинформаторами, голосовой связью с диспетчером. Появится единое синхронизированное расписание движения для водителя и для пассажиров. Обновятся приложения Яндекс. Карты, Яндекс GO.

«Экологичность, безопасность, комфортабельность — три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт. Мы решаем эти вопросы», — заявил глава региона Игорь Артамонов.