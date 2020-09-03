Черкесск, , 16:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 3 сентября вспоминали трагические события в городе Беслане в 2004 году. В селе Коста-Хетагурова, где проживают в основном представители осетинской национальности, почтили память жертв теракта, в котором погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

У памятника в центре села состоялось траурное мероприятие, в котором приняли участие представители органов власти Карачаево-Черкесии, общественности, местные жители.

«В памяти навсегда останется то огромное потрясение, охватившее весь мир, и чувство скорби, которое мы тогда испытали! Боль, которую испытывают и сегодня близкие погибших, не исчезнет никогда», — выразил слова соболезнования глава республики Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что в День солидарности в борьбе с терроризмом все жители Карачаево-Черкесии переживают боль потери вместе с Северной Осетией. В обращении, подписанном также спикером парламента республики Александром Ивановым и председателем правительства Карачаево-Черкесии Асланом Озовым, всем жителям России высказано пожелание мира и благополучия.

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