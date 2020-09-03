Ставрополь, , 16:11 — REGNUM Букеты и венки из живых цветов возложили утром 3 сентября в городах и районах Ставрополья к воинским мемориалам в связи с празднованием Дня воинской славы — дня окончания Второй мировой войны. В акциях приняли участие ветераны и ветеранские организации, Герои России, общественники и волонтеры, сообщили ИА REGNUM в управлении по информполитике правительства края.

Вечный огонь mary-troublemaker

Следите за развитием событий в трансляции: «Окончание войны и День Победы над Японией — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Окончание войны и День Победы над Японией — все новости»

По всему Ставрополью в этот день волонтеры раздают красно-желто-белые ленты — символ Дальневосточной победы, а также буклеты с описанием роли советских граждан и солдат Красной армии в победе СССР во Второй мировой войне.

«Волонтеры рассказывают, что Победа в войне — это не только поверженный фашизм, это еще и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, сохранение территориальной целостности нашей страны», — отметили в управлении.

В городах и районных центрах края открылись виртуальные выставки, на которых можно посмотреть образцы военной техники и вооружения времен Второй мировой войны. С помощью волонтеров посетители могут бесплатно установить на смартфон мобильное приложение и рассмотреть трехмерные анимированные объекты в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание к ним.

Вечером в городах Ставрополья пройдет акция «Свет мира» — здания окрасятся в красно-желто-белый цвет муаровой ленты медали «За победу над Японией». В Ставрополе она состоится в зоне арт-объекта «Звездное небо» на Александровской площади.