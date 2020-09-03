Архангельск, , 16:00 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 74 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших: 36 архангелогородцев; семь северодвинцев. По пять новых случаев зафиксированы в Холмогорском и Котласском районах; по три — в Приморском, Няндомском и Виноградовском районах; по два — в Вельском, Вилегодском и Плесецком районах. Единичные случаи арегистрированы в Мирном и Новодвинске, а также в Коношском, Каргопольском и Пинежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Нарьян-Мара, приехавшего в Архангельск.

В штабе отметили, что за сутки из медучреждений были выписаны 34 ковидных пациента. Общее число перенесших опасную инфекцию выросло до 9561.