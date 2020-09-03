Грозный, , 15:42 — REGNUM В Чечне проведут работы по усилению защиты информации средств массовой информации и органов власти. Поручение об этом отдал глава региона Разман Кадыров.

Информационная война

«В самые короткие сроки будут внедрены все необходимые технологии информационной защиты, а также организованы обучающие семинары для сотрудников республиканских СМИ с целью повышения квалификации в сфере IT-технологий», — написал по итогам совещания с заместителями и директорами департаментов министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, который контролирует исполнение поручений Кадырова.

По его словам, необходимо привести деятельность организаций в соответствие с требованиями законодательства о защите информации и обеспечить прозрачность их деятельности.