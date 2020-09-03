Москва, , 15:32 — REGNUM Доходы населения за первое полугодие текущего года выросли почти в четверти российских регионов. Об этом 3 сентября свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

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"Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли», — отмечается в исследовании.

Также уточняется, что разрыв в доходах населения России в разных регионах страны почти достигает шестикратного размера: от 14,8 тыс. рублей в дотационных регионах до 90,4 тыс. рублей на нефтегазовом севере. При этом средний доход по стране составляет 32,3 тыс. рублей.

Кроме того, указывается, что в результате пандемии и связанных с нею ограничений карантинного характера произошло обрушение доходов населения страны, однако при этом доходы жителей 19 российских регионов выросли и ещё одного — показали рост около нуля.

«Максимальный рост доходов населения произошёл в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 года с поправкой на рост цен), Чукотском автономном округе (+6,2%), Республике Алтай (+3,1%), Камчатском крае (+2,8%), Санкт-Петербурге и Чувашии (+2,7%), Псковской области (+2,5%), Мурманской области (+2%), Мордовии (+1,14%) и Новосибирской области (+1,06%)», — говорится в исследовании.

При этом в нем также показывается, что в наибольшей степени из связанного с пандемией кризиса доходы упали Севастополе (на 14%), Дагестане (-10,6%), Северной Осетии (-8,1%), Брянской области (-7,3%), Ставропольском крае (-7,14%), Краснодарском крае (-7,05%), Чечне (-6,6%), Хабаровском крае (-6,1%), Воронежской области (-5,9%) и в Карачаево-Черкесии (-5,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что в июле текущего года доля жителей России, которые пользуются кредитными картами сразу после получения, выросла до исторического максимума.