Саратов, , 15:44 — REGNUM В Саратовской области не планируют вводить карантин из-за коронавируса с 20 сентября. Слухи опровергли в региональном управлении Роспотребнадзора.

Луи Шарль Моеллер. Слухи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

В некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы с 20 сентября будут ужесточаться ограничительные меры. Кто-то даже утверждал о наличии приказов в вузах и госучреждениях. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Галины Архиповой, «приказа нет, и мы не видели. Наоборот, мы стараемся, чтобы заболеваемость снижалась, о карантине или закрытии речи не было», добавила представитель надзорного учреждения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в психоневрологическом интернате села Колояр Вольского района Саратовской области у 34 человек выявили коронавирусную инфекцию.

Читайте также: В саратовском интернате произошла вспышка коронавируса