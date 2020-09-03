Москва, , 15:04 — REGNUM Часто со временем у многих стирается в памяти, кто начал Вторую мировую войну, когда она закончилась. Но мы живем в мире, который определен итогами этой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин.

«Так, еще до завершения Второй мировой войны было декларировано создание Организации объединенных наций (ООН), которая определяет сейчас весь мировой порядок. Были сформированы границы территорий, например Курильские острова, Калининградская область — это все те самые политические решения, которые были приняты по итогам Второй мировой войны. Получается, что мы живем в системе, сформированной этой войной.

Но многие забывают, чем закончилась война, кто победил, а многие пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. То есть некоторые думают, что можно отдать Курильские острова в обмен на какой-то кредит, распределить другие территории. Это, конечно, очень опасные разговоры.

Стоит напомнить, что Вторая мировая война началась из-за передела жизненного пространства, которое, по мнению Третьего Рейха и милитаристской Японии, слабые народы должны были уступить им.

И сейчас некоторые считают, что Россия слаба и ей нужно поделиться своими ресурсами, своими территориями и так будет лучше для мира. Мне как гражданину России такие разговоры очень страшны, поскольку ни стране, ни жителям ничего хорошего это не несет.

Как историк могу сказать, что желание изменить границы начинается с предлогом, затем начинается ужесточение, раскручивается насилие и всё это приводит к военным преступлениям. Поэтому всем гражданам России вполне комфортно жить в мире, где нет взрывов, не гибнут люди из-за границ и территорий.

Думаю, что итоги Второй мировой войны как раз заключаются в том, что Россия хочет мира, что страна пытается в этом турбулентном мире быть миротворцем. Есть вопросы к политике и внешней, и внутренней, но в целом Россия не является страной-агрессором. Надеюсь, что будет и впредь», — высказал свое мнение историк.

Читайте также: Жители России назвали ключевую причину начала Второй мировой войны

Читайте развитие сюжета: Польша занимается извращениями в вопросах истории Второй мировой — МИД РФ