Волгоград, , 15:47 — REGNUM Два человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Волгоградской области. В обоих случаях пациентами были возрастные пенсионеры, сообщили 3 сентября в региональном оперативном штабе.

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83-летнюю жительницу Камышина выявили по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. У женщины течение болезни приобрело молниеносный характер — в связи с резким ухудшением самочувствия и с подозрением на хирургическую патологию бригада скорой помощи госпитализировала её в первую горбольницу Камышина. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных COVID-19, на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

79-летний житель Иловлинского района обратился за помощью в медицинское учреждение спустя пять дней после первых признаков недомогания. Там пациенту провели КТ-исследование и направили на госпитализацию в четвёртую клиническую больницу Волгограда.

По данным на 3 сентября в больницах Волгоградской области на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3280 человек, в том числе 195 детей.