Цхинвал, , 14:59 — REGNUM Траурные мероприятия прошли в Цхивале 3 сентября в память о погибших от рук террористов в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 16-й годовщине теракта в Беслане Presidentruo.org

На Театральной площади в центре югоосетинской столицы растянули белое полотно — «Реку незабвения» жертв Бесланской трагедии — и разложили на нём игрушки, учебные принадлежности, свечи и воду. К этому символу возложили цветы президент республики Анатолий Бибилов и другие участники траурного мероприятия.

«Не иссушить временем слёзы матерей, семей, потерявших родных. Сколько бы лет не прошло, эта трагедия будет разрывать нам сердца. Мы всегда будем помнить те скорбные три сентябрьских дня», — сказал на церемонии Бибилов.

На акции в воздух были запущены 334 белых воздушных шара, по числу погибших во время теракта 16 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2004 году в школе № 1 в Беслане с 1 по 3 сентября отряд террористов удерживал более 1000 заложников. Силовикам пришлось штурмовать здание. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей

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