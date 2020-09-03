Смоленск, 3 сентября 2020, 14:30 — REGNUM В Смоленской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 130 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 4356 пациентов.
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