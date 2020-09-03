Магас, , 14:19 — REGNUM В Ингушетиичисло пациентов, сумевших справиться с COVID-19, стремится к 4000 человек. За все время удалось преодолеть болезнь уже 3963 жителям региона, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

За минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 16 человек. Однако за эти же сутки выявлено еще 23 случая заражения коронавирусом. Общее число носителей нового опасного вируса достигло в Ингушетии 4477 человек.

В настоящее время проходят лечение 438 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. Госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом 91 человек. Из них 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, троим из них понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

Всего госпитализировано 239 жителей региона, в том числе и с неподтвержденным диагнозом. 216 человек проходят лечение на дому.