Москва, , 14:17 — REGNUM На территории одного из жилых комплексов в Москве установили скульптурную композицию «Император Пётр I». Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

Автором работы является президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Композицию разместили на внутренней территории ЖК, расположенного неподалёку от Петровского парка. Высота памятника императору составляет более пяти метров.

Напомним, в 1997 году в Москве воздвигнут памятник Петру I «В ознаменование 300-летия российского флота» работы Зураба Церетели, высота которого составляет 98 метров.