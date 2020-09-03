Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего проректора по хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Минздрава России. После резонансной гибели студента вуза от упавшей с крыши университета наледи проректора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на взятку. Скоро будет суд, сообщили 3 сентября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, наледь сорвалась с крыши здания вуза в Петроградском районе днем 5 февраля 2019 года. Глыба льда упала на идущих по тротуару студентов университета, 1995 года рождения. Один из них — гражданин Узбекистана — получил смертельные ранения и скончался на месте, другой — гражданин Таджикистана — был госпитализирован с травмами.

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Из материалов уголовного дела следует, что проректор с целью получения взяток от одной из коммерческих структур умышленно проигнорировал требования нормативно-правовых актов и должностной инструкции, подписал акт о выполнении работ по очистке крыши по всей площади здания, несмотря на то, что работы были проведены лишь по его периметру.

Позже, как считают следователи, сотрудник вуза получил на своем рабочем месте взятку в 40 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры. Эта сумма должна была обеспечить компании заключение одного из договоров с вузом.

«После заключения в феврале 2019 года договора на очистку кровли, обвиняемый также намеревался получить взятку, однако сделать этого не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.