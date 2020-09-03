Тбилиси, , 14:31 — REGNUM В Грузии соблюдение школами рекомендаций по профилактике коронавируса будут постоянно проверять и реагировать на нарушения. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, 3 сентября на брифинге заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Она отметила, ведомство будет стремиться не наложить штраф на школу или родителей, а добиваться эпидемиологической безопасности для детей.

«Что касается реагирования, то оно будет таким. Если будет необходимо, школу, конечно, закроют, и все санитарные нормы там будут пересмотрены и выполнены. Дадим дополнительные рекомендации, а также проведём дополнительные тренинги. И затем уже будет разрешено продолжать учебу», — сказала Тикарадзе.

Напомним, в Грузии учебный год начнётся 15 сентября, как это происходит последние десять лет. Детям разрешено находиться в школах без защитных масок, а для всем остальных, включая учителей, ношение масок обязательно.

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