Грозный, , 13:52 — REGNUM Чечне предоставили 8,7 млн рублей на развитие движения добровольчества. На эти средства создана сеть ресурсных центров для поддержки волонтерства, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Денежные средства освоены на 100%, помимо этого, уже на будущий год выделено еще 3,8 млн рублей. На них будет создана сеть волонтерских центров в средних специальных учебных заведениях.

По словам премьер-министра, помощь республике на поддержку добровольчества оказана по итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Помощь волонтеров стала особенно ценной в период пандемии коронавируса. В Чечне около 400 добровольцев, организованных министерством по делам молодежи, приняли участие в оказании помощи жителям республики, раздавая нуждающимся продукты питания, медикаменты от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.