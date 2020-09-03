Томск, , 13:51 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в регионе сохранятся дожди, местами сильные.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

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В западных и северных районах прогнозируются очень сильные дожди, грозы, град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с. Температура воздуха понизится.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода пришла в Томскую область 2 сентября.

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