Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM В общеобразовательных организациях Ростовской области в период с 3 по 5 сентября память жертв террористов почтут минутой молчания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Этот памятный день окрашен в траурный цвет скорби и боли. Он символизирует собой единение общества и государства в борьбе с организованными терактами и политикой террора в целом. Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Трагедия объединила страну общим горем. Относительно недавние взрывы в метрополитене и магазинах Санкт-Петербурга, теракты в Грозном, Москве, Волгограде — это слезы и страдания миллионов российских граждан», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В период с 26 августа по 10 сентября на Дону проходит флешмоб «Эстафета солидарности», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

ИА REGNUM напоминает, что День солидарности в борьбе с терроризмом в России был учреждён в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в школе № 1 в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках учащихся и их родственников. Погибли более трёхсот человек, в том числе 186 детей.