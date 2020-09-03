Москва, , 13:50 — REGNUM Летний отдых смогли организовать для своих детей 71,1% жителей России. Около 10% родителей вывезли детей на море, следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самый распространённый вид отдыха — поездки с другими взрослыми, доля таковых 65,3%. К родственникам детей отправили 20,8% опрошенных, еще 18,8% отдыхали на даче.

К морю детей отвезли 9,9% респондентов, в летний лагерь или санаторий — по 4%.

В основном при выборе типа отдыха люди исходили из удобства — 44,1% и невысокой стоимости — 34,4%. Для 30,1% респондентов решающей была безопасность детей, у 16,1% не было других вариантов, еще 8,6% отметили, что выбранный отдых — их традиция.

Около половины опрошенных — 49,5% — назвали предпочтительным для детей отдых в Краснодарском крае, 15,1% — в Крыму, 7,6% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При этом для 53,5% детский отдых обошёлся более чем в 40 тыс. рублей, для 28,2% — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.