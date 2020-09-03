Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Для экономической стабильности Грузии нужно, чтобы её жители соблюдали масочный режим. К этому, как сообщает пресс-служба правительства, 3 сентября во время заседания призвал премьер-министр страны Георгий Гахария.

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"Рейтинговые организации сохранили инвестиционный рейтинг Грузии, что, конечно, является достижением. Нам вместе с гражданами нужно сделать всё для того, чтобы удержать этот рейтинг. Для этого требуется внимательно отнестись к рекомендациям эпидемиологов, — сказал Гахария. — Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски не формально, а так, как рекомендуют эпидемиологи и врачи».

Премьер-министр добавил, что рост темпов распространения коронавируса, который наблюдается в последние дни в Грузии, был ожидаем, так как в стране были сняты основные карантинные ограничения, в том числе запрет на туризм. Также Гахария напомнил, что с 15 сентября откроются школы, а значит нужно ещё более ответственно относиться к рекомендациям врачей.

Напомним, ранее Гахария сообщил, что 2 сентября для понимания сложившейся в стране эпидемиологической ситуации были сделаны 7186 тестов на коронавирус. Результаты должны быть готовы сегодня.

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