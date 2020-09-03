Черкесск, , 13:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проверяют готовность системы здравоохранения к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19. Поставлена цель — создать двухмесячный запас лекарственных средств и подготовить к работе в случае необходимости резервные госпитали.

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«С учетом опыта первой волны пандемии коронавирусной инфекции принято решение о создании в республике двухнедельного запаса средств индивидуальной защиты и двухмесячного неснижаемого товарного запаса лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств», — приводит слова министра здравоохранения КЧР Казима Шаманова РИА «Карачаево-Черкесия».

Он также отметил, что в регионе в настоящее время сформирован кадровый состав медиков для работы в ковид-госпиталях, а общее число мест в них для пациентов составляет 940 коек. Помимо этого, в республиканской инфекционной клинической больнице будет проведена реструктуризация лаборатории, с целью проведения на ее базе тестирований на COVID-19.