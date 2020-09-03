Саратов, , 13:11 — REGNUM Иммунизация населения от гриппа и ОРВИ началась в Саратовской области. Минздравом обеспечена готовность региональных медицинских учреждений к прививочной кампании. В Саратовской области за счет федерального бюджета планируют привить от гриппа 1,139 млн человек, в том числе 276 тыс. детей.

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По информации на 3 сентября в регион поступило 425 999 доз вакцин, в том числе 110 154 доз вакцин для детей. Уже привито от гриппа более 4,6 тыс. детей. В дальнейшем ожидается поступление вакцин от сезонных вирусных инфекций.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в ближайшее время планируется вакцинировать от гриппа тех, кто входит в группы риска, а это более 2 млн человек или 60% населения республики.

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