Талица, Свердловская область, , 13:00 — REGNUM В Талице Свердловской области местная жительница осуждена за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следователей, вечером 4 мая Елена К. пришла к своей приятельнице, которая сожительствовала с потерпевшим. Компания собиралась распивать спиртное. Там у женщины произошёл конфликт с сожителем приятельницы. Он похитил у неё банковскую карту, телефон и пачку сигарет, после чего ушёл. Женщина взяла дома нож и отправилась на его поиски. Нашла в продовольственом магазине и потребовала вернуть украденное.

После того, как тот отказался это сделать, она на глазах у продавца и других покупателей ударила его ножом в грудь. Тот скончался на месте. Суд назначил женщине 8 лет и 6 месяцев общего режима.