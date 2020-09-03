Самара, , 13:03 — REGNUM Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до минус двух градусов мороза ожидают в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 4 по 6 сентября местами по области столбик термометра может опуститься до двух градусов ниже нуля. В связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Сотрудники спасательного ведомства предупреждают о том, что увеличивается вероятность неблагоприятных последствий для сельскохозяйственных культур. При этом гражданам рекомендуется избегать переохлаждения и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

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