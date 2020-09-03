Казань, , 13:16 — REGNUM В Татарии отстранили более ста учеников от школы с признаками ОРВИ. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

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С ее слов, за вчерашний день, 2 сентября, через фильтры были отстранены 111 детей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. У кого-то насморк, у кого-то покашливание и завышена температура тела. Число заболевших школьников небольшое и всего 0,2%, но, по словам представителя надзорного ведомства, это 111 классов, в которые эти дети не попали и не заразили других.

Утренние фильтры необходимы, так как занос хотя бы одного случая заражения в коллектив чреват распространением инфекции, подчеркнула Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 3 сентября заражен коронавирусом 6591 житель Татарии, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5443 человека, за сутки победили инфекцию 50 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека.

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