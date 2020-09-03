Мурманск, , 12:34 — REGNUM В Мурманске создают Центр управления регионом, который будет отрабатывать все проблемные вопросы жителей Заполярья. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

«ЦУР — это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы не обратился гражданин с своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал «Наш Север», социальные сети, — его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения. Оно будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен. При помощи этого сервиса мы сможем предотвращать проблемы и не допускать их в будущем. Например, если на основе полученной аналитики мы увидим, что на одном и том же участке дороги все время происходят аварии, будет проведен анализ почему это происходит и выработаны меры на их предотвращение. Или мы будем видеть, что в поликлинике начинает расти очередь на запись к какому-либо специалисту, мы будем иметь возможность среагировать на это», — пояснила куратор проекта первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В Центре управления регионом будут работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении — выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие.

Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске также реализуется проект «Умный город» — в рамках него в этом году в столице Заполярья запустят систему контроля за коммунальной техникой, которая позволит не только отслеживать ее движение по улицам, но и выявлять «пробелы» в работе.