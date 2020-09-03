Мурманск, 3 сентября 2020, 12:34 — REGNUM В Мурманске создают Центр управления регионом, который будет отрабатывать все проблемные вопросы жителей Заполярья. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.
В Центре управления регионом будут работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении — выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие.
Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске также реализуется проект «Умный город» — в рамках него в этом году в столице Заполярья запустят систему контроля за коммунальной техникой, которая позволит не только отслеживать ее движение по улицам, но и выявлять «пробелы» в работе.