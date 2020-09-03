Омск, , 12:34 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в областном оперштабе.

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Таким образом, за весь период в регионе умерли 207 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября в Омской области SARS-CoV-2 выявлен у 9412 человек. Вылечились уже 7333 пациента.

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