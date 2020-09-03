Тбилиси, , 13:10 — REGNUM В Грузии для понимания общей эпидемиологической картины в стране за день сделали 7186 тестов на коронавирус. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 сентября во время заседания сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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"Вчера вечером по всей стране было проведено около 7186 тестов, результаты которых будут объявлены сегодня во второй половине дня», — сказал Гахария.

Премьер-министр отметил, что в условиях пандемии придётся жить ещё год или полтора, поэтому нужно научиться управлять рисками.

Напомним, 2 сентября в Батуми обнаружили формирующийся очаг распространения коронавируса. Были выявлены 22 носителя SARS-CoV-2, которые связаны с кондитерской «Дона».

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