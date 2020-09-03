Черкесск, , 12:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в сельские школы пришли работать в новом учебном году 27 новых педагогов. Все они стали участниками проекта «Земский учитель», по которому были отобраны из всех представленных заявок лучшие педагогический кадры, сообщила министр образования и науки региона Инна Краченко.

Штаты сельских школ пополнили представители не только Карачаево-Черкесии, но и Омской, Ростовской и Томской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского края. До 2024 года земскими учителями станут еще 49 педагогов, рассказала министр. На обустройство в сельской местности им будет выделено по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсе «Земский учитель», объявленном министерством образования Карачаево-Черкесии, участвовали в 4,5 раза больше претендентов, чем было вакансий.

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