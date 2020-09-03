Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Граждане Казахстана смогут досрочно снимать пенсионные накопления с начала 2021 года. Об этом 3 сентября заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, до конца 2020 года планируется принять все нормативно-правовые акты. Планируется, что досрочным снятием средств смогут воспользоваться 530 тыс. человек.

Министр уточнил, что вкладчик сможет снять деньги при достижении накоплений, превышающей так называемый порог доступности. Это накопления, которые позволят обеспечить гражданина минимальной пенсией до 82 лет.

Порог достаточности для граждан 30 лет составляет 2,518 млн тенге ($5982), 35 лет — 2,96 млн тенге ($7034), 40 лет — 3,44 млн тенге ($8165), 45 лет — 3,95 млн тенге ($9376), 50 лет — 4,49 млн тенге ($10 678), 55 лет — 5,1 млн тенге ($12 077), 59 и старше — 5,89 млн тенге ($13 270).