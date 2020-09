Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Вскоре геймеры, играющие в Sea of Thieves, смогут завести себе виртуальную собаку. Об этом 3 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Они смогут сделать это после выхода обновления Vaults of the Ancients, релиз которого запланирован на 9 сентября 2020 года. Стоит отметить, что разработчики из студии Rare рассказали об этом нововведении во время выставки Gamescom.

После релиза Vaults of the Ancients игроки также смогут получить сокровища из хранилищ, для этого им нужно будет найти несколько медальонов и решить головоломку в течение ограниченнго времени. Кроме того, разработчики добавят в Sea of Thieves некие «таинственные заметки», доступ к ним можно будет получить через круговое меню.

Sea of Thieves представляет собой многопользовательскую кооперативную игру на тему пиратов. Её выход в ранний доступ состоялся 16 декабря 2016 года, а полноценный релиз — 20 марта 2018.

