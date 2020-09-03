Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Ожидается, что уже 3 сентября правительство Швеции примет директивное решение об обучении всех учителей общеобразовательных учреждений вопросам полового воспитания и сожительства. Данная правительственная инициатива, прежде всего, направлена, в конечном счёте, на создание правильного восприятия темы секса у учеников. Об этом 3 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Дети и молодые люди должны получить разумное и правильное представление о сексе, и они должны получить это в школе, а не знакомясь с продукцией порноиндустрии», — заявила министр науки высшего образования Швеции Матильда Эрнкранс.

Правительство нацелено на то, чтобы изучение вопросов о сексуальных отношениях и сожительства стало обязательным для всех, кто преподает детям дошкольного возраста и старше. Изменения будут действовать с началом осеннего семестра в 2021 году.

Напомним, что сегодня изучение таких интимных вопросов, как секс и совместное проживание половых партнёров, является обязательным только для тех учителей, которые преподают в шестых-восьмых классах. По словам Эрнкранс, многие учителя сами понимают, что у них недостаточно образования и знаний, чтобы разговаривать с детьми на такие темы.