Омск, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 43 человек, за весь период — у 9412. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в областном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели ещё сто человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 7333.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 2 сентября коронавирус был выявлен у 9369 человек.

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