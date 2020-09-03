Орел, , 12:33 — REGNUM Ещё 48 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

С начала пандемии в регионе подтвердили 7179 положительных тестов на коронавирус. 5710 человек выздоровели, из них 54 выписаны за последние сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 110 пациентов.