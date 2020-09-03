Иваново, , 12:31 — REGNUM За прошедшие сутки 38 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Ивановской области. Выписаны 73 человека, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

С начала пандемии в Ивановской области выявлено 7509 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6257 человек.

В России за сутки подтверждено 4995 случаев заражения коронавирусом.