Стокгольм, , 13:04 — REGNUM В Швеции ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции начинает постепенно затихать. Однако тревожные новости на этом не заканчиваются. Скорее наоборот — главной политической темой вновь становится борьба с организованной преступностью на улицах шведских городов. Об этом сообщила газета Expressen.

Журналисты издания подчеркивают, что рост криминальной активности и борьба с насилием снова привлекают к себе внимание общественности «после нескольких громких убийств и других серьёзных актов проявления насилия».

Напомним, что в конце августа в Ботчюрке во время своих разборок банды застрелили 12-летнюю девочку, когда она выгуливала собаку. На прошлой неделе в Гётеборге члены организованных преступных группировок осмелились установить блокпосты на улицах города во время своей встречи в одном из городских отелей.

«Командующий силами национальной полиции описывает данные события как чрезвычайно серьезные, как их оцениваете вы?» — задала вопрос премьер-министру Швеции Стефану Лёвену журналистка Expressen Мэгги Стрёмберг.

«Это ограничивает свободу людей, и я всегда это говорил. Совершенно недопустимо, чтобы такие мелкие банды и преступные группировки ограничивали свободы простых людей в их жилых районах, в городах, на улицах и площадях. Это неприемлемо», — ответил премьер-министр.

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