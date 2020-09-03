Стокгольм, 3 сентября 2020, 13:04 — REGNUM В Швеции ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции начинает постепенно затихать. Однако тревожные новости на этом не заканчиваются. Скорее наоборот — главной политической темой вновь становится борьба с организованной преступностью на улицах шведских городов. Об этом сообщила газета Expressen.
Журналисты издания подчеркивают, что рост криминальной активности и борьба с насилием снова привлекают к себе внимание общественности «после нескольких громких убийств и других серьёзных актов проявления насилия».
Напомним, что в конце августа в Ботчюрке во время своих разборок банды застрелили 12-летнюю девочку, когда она выгуливала собаку. На прошлой неделе в Гётеборге члены организованных преступных группировок осмелились установить блокпосты на улицах города во время своей встречи в одном из городских отелей.
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