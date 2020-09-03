Воронеж, , 12:02 — REGNUM Во Воронежской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 117 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления был выписан 13 тыс. 71 пациент.

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