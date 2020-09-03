Воронеж, , 11:59 — REGNUM В Воронежской области 3 сентября выявлен 101 новый положительный тест на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлены 14 тыс. 441 носитель вируса.

После выздоровления был выписан 13 тыс. 71 человек, в том числе 255 — за последние сутки.

Скончались 117 пациентов.

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