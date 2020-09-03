Элиста, , 11:58 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 83 носителя коронавирусной инфекции, выздоровели — 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 3 сентября.

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За сутки увеличилось число пациентов, получающих лечение в стационарах. В настоящее время госпитализировано 520 человек. В тяжёлом состоянии находятся 12 человек. На самоизоляции находятся 2 тыс. 110 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 4 тыс. 573 жителя Калмыкии, выздоровели 2 тыс. 780 человек, скончались 56 пациентов.