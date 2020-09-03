Чайковский, Пермский край, , 11:57 — REGNUM В Чайковском городском округе Пермского края проведут масштабную работу по благоустройству набережной реки Сайгатка. Это стало возможным благодаря победе проекта в конкурсе Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Проект предусматривает обустройство нескольких зон отдыха на набережной реки Сайгатка площадью 40 тыс. квадратных метров. Начнется преображение набережной с Северного пляжа. В этой части появятся шезлонги, павильоны, спортивные и детские площадки, вышка спасателей и причал для лодок. С территории пляжа до зоны амфитеатра с открытой сценой протянут пешеходный променад с беговой и велодорожкой.

Возле гостиницы «Чайка» сделают спортивную зону, где разместят площадки для пляжного волейбола, баскетбола, пинг-понга, скейта, воркаута, фитнеса с уличными тренажерами. На участке от гостиницы «Чайка» до Южного пляжа будет построен пешеходный мост, он соединит две части набережной. В настоящее время место его установки закрыто для посещения из-за высокого риска провала грунта.

Общая стоимость проекта с учетом федеральной финансовой помощи составляет более 180 млн рублей.