Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM Около 5,5 тыс. детей в Бурятии пошли во вновь построенные школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с 1 сентября начали работать учебные заведения в посёлках Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, Поселье и Хойтобэе Иволгинского района, а также новый корпус школы №25 в Улан-Удэ.

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Они были построены и оснащены необходимым оборудованием в рамках нацпроекта «Образование». Все три поселковые школы рассчитаны на 450 мест, однако учиться в них будет гораздо больше детей.

«В Поселье проживает порядка четырёх тысяч детей, из них 1660 — это дети школьного возраста, в связи с этим, временно учебный процесс в новой посельской школе будет осуществляться в три смены», — отметили в правительстве.

В школах Нижнего Саянтуя и Хойтобэе записаны 1050 и 811 детей. Учебный процесс будет организован в две смены.