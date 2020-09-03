Петрозаводск, , 11:55 — REGNUM Отопительный сезон в Республике Карелия может начаться раньше обычного срока из-за пандемии и грядущих заморозков. Об этом 3 сентября на своей странице в социальной сети заявил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, право начать отопительный сезон раньше нормативных сроков у региональных властей есть, однако к этому вопросу надо подходить разумно и дифференцированно: климатические и погодные условия на севере и юге республики все же серьезно различаются. Сейчас работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершаются.

«В настоящий момент подготовка к отопительному сезону школ, больниц и поликлиник, других социальных объектов находится на заключительном этапе. В нынешнем году эта работа проходит значительно активнее, чем в 2019-м: тогда к началу сентября были готовы лишь 77 процентов объектов, а сейчас — более 90», — пояснил Парфенчиков.

На подготовку к работе в осенне-зимнем периоде в этом году предприятием «Карелкоммунэнерго» было направлено 354 млн рублей, что в шесть раз больше, чем было ранее. Компания обслуживает 124 котельные из 313, которые будут задействованы в предстоящем сезоне, и 242 км тепловых сетей в 13 районах Карелии. Общая готовность объектов составляет 91%.

Отметим, по данным Гидрометцентра, на текущей неделе в Карелии ожидается резкое похолодание. Из-за поступления холодных воздушных масс с севера и недостатка солнечной энергии в Карелии прогнозируются заморозки, столбик термометра опустится ниже нуля.

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